«Stand Up» в Керчи: юмор, который становится традицией

В Керчи прошел очередной вечер «Stand Up». В следующий раз керчан приглашают 29 апреля в диско-холл «Камелот».

Юмористические вечера в формате «Stand Up» — уже привычные и очень полюбившиеся для жителей Керчи. Горожане с удовольствием собираются в одном из заведений города не только, чтобы пообщаться с друзьями и близкими, но и послушать выстпуление керченских комиков.

С каждым разом артистов развлекательного жанра становится все больше. Все новые и новые стендамперы хотят попробовать свои силы, заставляя смеяться над эпическими ситуациями гостей.

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В следующий раз стендап-шоу в Керчи пройдёт 29 апреля в диско-холле «Камелот». Жителей и гостей города снова ждут шутки из жизни и забавные истории, в которых сможет увидеть себя каждый. А ведь посмеяться над собой иногда очень приятно и полезно.

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