Станет известно, кто ответственен за керченские пляжи

К маю 2017 года будет сформирован список должностных лиц, которые будет нести ответственность за чистоту на пляжах Крыма. Об этом стало известно в ходе общения главы РК Сергея Аксёнова с журналистами.

На данный период происходит составление перечня лиц, которые будут отвечать за состояние крымских пляжей и набережных. Таблички с фамилией и координатами должностного лица будут выставлены в соответствующих местах.

«Люди смогут сообщать о негативных процессах, которые происходят на том или ином пляже или набережной. Такая работа будет окончательно завершена до 1 мая», — отмечает Аксёнов.

Глава Крыма убеждён, что это позволит повысить качество уборки пляжей, улучшит качество предоставляемых услуг и поспособствует борьбе с незаконной торговлей на прибрежных территориях.

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Важно отметить, что в Керчи пляжи находятся в катастрофическом состоянии. Приличным и благоустроенным можно назвать лишь «Городской пляж», и даже не весь, а лишь его небольшую часть, которая ограждена, и над которой ведётся контроль.

Приличным также можно назвать «Молодёжный пляж», но его территория настолько маленькая, что его хочется назвать просто местом для купания, а не пляжем.

В целом, оценивая все пляжные территории города и места, где местные жители купаются в летний сезон, эти зоны больше похожи на дикие пляжи или забытые промышленные территории, чем на полноценные места для отдыха у моря.

Напомним, что в этом году 5 участков на Аршинцевской косе были отданы инвесторам. Следовательно, есть надежда, что в городе появится новые комфортные пляжи, на которые не стыдно пригласить туристов. Ведь следует помнить, что наличие море и песка не делает место полноценным пляжем, ровно как и наличие даже двух морей не делает город курортным.



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