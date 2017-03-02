Стартовали продажи «единого билета» в Крым

С сегодняшнего дня, со 2 марта, стартовали продажи «единого билета» в Крым. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Единой транспортной дирекции.

Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» объявила начало продаж «единых билетов» в Крым и из него.

Оформлять билет можно начиная от 60 суток до предполагаемой даты поездки.

Отметим, что стоимость осталась на прошлогоднем уровне. Так, из Анапы в Керчь (или же наоборот) проезд будет стоить – 380 рублей, а из Краснодара в Керчь (или же наоборот) «единый билет» оценивается в 560 рублей.

В дирекции заявили, что на протяжение прошлого сезона по «единому билету» в Крым приехало около 410 тысяч пассажиров.

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