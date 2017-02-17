Старые керченские общежития стали как новые

Ремонт общежитий по улицам Горького и Гудованцева подошёл к своему завершению. Все строительно-монтажные работы были выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление-3».

Напомним, что фасад трёх общежитий находился в аварийном состоянии, и руководством города было принято решение о ремонте общежитий. Тендер на ремонт, который проходил в декабре 2016 года, выиграло обособленное подразделение московского ООО «Строительное управление-3». 20 декабря прошлого года рабочие оперативно приступили к выполнению работ по капитальному ремонту общежитий.

«В общежитиях по улице Горького были выполнены работы по утеплению фасада здания с применением минераловатных плит толщиной 100 мм, также были заменены старые отливы, пришедшие в негодность. По многочисленным просьбам жителей общежития по ул.Горького, 3 , за счет собственных средств строительной организации были выполнены работы по устройству новой входной лестничной площадки в здание общежития, которая ранее находилась в аварийном состоянии. Также за счет собственных средств предприятия были выполнены работы по частичному ремонту обшивки балконов общежития по улице Горького, 7», — рассказали в пресс-службе «Строительного управления-3»

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На протяжении всего времени выполнения работ на объектах, администрация города Керчи оказывала посильную помощь в решении важных производственных вопросов, а каждый ремонтный процесс проверялся на качество местными ЖКХ.

Отметим, что все ремонтные работы были выполнены в установленные сроки и качественно благодаря высококвалифицированному и имеющему многолетний опыт коллективу ООО «Строительное управление -3». Отдельную благодарность ремонтники адресуют поставщикам — сайту «Везуматериалы.рф» (руководитель — керчанин Олег Седов), обеспечившему своевременную доставку всех необходимых строительных материалов.

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