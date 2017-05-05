Старый Стеклотарный останется без воды

Керченский водоканал извещает керчан о том, что 10 и 11 мая в районе Старого Стеклотарного завода вода будет подаваться с перебоями.

В частности, 10 мая водоснабжение будет прекращено с 8 утра, а дадут воду к 8 утра 11-го числа. Это связано с работами по чистке и мойке резервуара насосной станции «Булганакская».

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ГУП РК «Вода Крыма» просит керчан с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

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