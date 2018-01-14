Статистика Минтуризма: Керчь тоже выбирали для отдыха в праздники

На территории Крыма в новогодние каникулы отдохнуло более 100 тысяч туристов. Эта цифра превышает показатели прошло года, отмечают в Министерстве курортов и туризма Республики.

По статистике ведомства, в лидерах по посещаемости организованных туристических групп – по-прежнему Большая Ялта, почти вдвое увеличилось число желающих посетить Алушту и Евпатории.

Среди популярных туристических городов в эти зимние каникулы оказалась и Керчь.

«В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетило 113, 3 тысячи туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла 87,1 тысяч отдыхающих. Мы отмечаем заметное перераспределение турпотока с Южного берега Крыма в сторону западного и восточного побережья. Это связано как с интересными событийными мероприятиями в этих регионах, так и с желанием россиян получше узнать полуостров» – рассказали в профильном ведомстве.

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Всего за 2017 год на территории Крыма отдохнули более 5 миллионов туристов. Власти Республики не планируют останавливаться на этой цифре – открытие Крымского моста может серьёзно увеличить поток туристов на полуостров. Только в Керчи, как надеются городские власти, число туристов в год может повыситься до 10 миллионов!

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