Статистика неутешительна: керчане, не забывайте тушить костры

Почти все возгорания сухой травы в Керчи происходят по вине человека, сообщили сегодня в МЧС. Зачастую причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия, непогашенный костер, брошенный окурок и другие факторы.

По данным отдела надзорной деятельности, с начала года в Керчи уже зафиксировано 132 сообщения о пожарах и загораниях. Из них 23 сообщения о пожарах и 109 о загораниях сухой растительности и бытового мусора.

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В МЧС предупреждают, что за выжигание травы, сжигание мусора и разведение костров в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

За те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, размер штрафных санкций удваивается.

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