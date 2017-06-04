Статистика: половина туристов добираются на полуостров через Керченскую переправу

По информации министерства курортов и туризма Республики Крым, за первые пять месяцев текущего года Крым посетили 807,6 тысяч туристов.

По данным ведомства, большинство отдыхающих прибыло в Крым на самолетах (48%) и через Керченскую паромную переправу (47%).

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Еще 5% гостей попали на полуостров другими видами транспорта. Для сравнения: за январь-май 2016 года 61% туристов прибыли на самолетах, 36% – через переправу, 3% – другими видами транспорта.

Самым популярным крымским направлением остается Южный берег Крыма.

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