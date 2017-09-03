Стена на границе с Россией: очередная серия комедийного сериала

Украинские чиновники заявляют о возобновлении строительства стены на границе с Россией.

Ну, первую серию «Стена — золотое дно» мы смотрели ещё в 2014 году, рвы в Харьковской области — «противотанковые» — тоже лицезрели. Правда, видимо, потом снова позвонили из Вашингтона и попросили вторую серию комедийного сериала не снимать. Сейчас уже идет заявление о том, что стена не несёт оборонного значения.

Впрочем, это и неудивительно. Для правящего в Киеве режима главное — отгородиться от России ментально, не важно, это будет стена или безвоздушное пространство — нужно, чтобы поворачивали головы только в одну сторону, а за Донецкой областью земли нет. Завывая на весь мир о российской диктатуре и тоталитарности, официальный Киев обеими руками закрывает своим гражданам глаза и уши, как только начинает звучать альтернативное мнение. И, конечно же, стена — это, фактически, идеология, это памятник, на который планируются школьные экскурсии: «Вот здесь заканчивается Украина — цивилизованный мир, а дальше идут снега, медведи и балалайки — вот конечная цель «Стена 2.0».

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В наш мир интернета сложно оболваниванить огромные массы народа. В конце концов, украинский «заробитчанин» встретится где-нибудь в Лиссабоне с русским, который приехал туда не туалеты чистить, а отдыхать — что, в принципе, не укладывается в государственную идеологию Украины, потому что русские находятся на начальной стадии интеллектуального развития. И все эти грандиозные идеи с рытьём канала по Чонгарскому перешейку, строительству огромной стены «от земли до неба» на самом деле лишь жалкие потуги жалкой шайки диктаторов, захвативших власть в 36-миллионной стране. А так как на разговор и выслушивание своих граждан не хватает интеллектуальных способностей, то на вооружение взяты репрессии.

Слова «запретить», «заглушить», «наказать», «арестовать», «отобрать», «заставить» прочно закрепились в украинском лексиконе. И далеко не всегда это связано с Россией.

Руслан БАЛЬБЕК

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