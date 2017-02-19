Стиль для кабинета

Не многие руководители знают, какой стиль выбрать для своего кабинета. Стиль кабинета отражает особенности личности его владельца.

Для того, чтобы определиться с психологическим типом руководителя, у дизайнеров есть тесты для определения стиля интерьера, наиболее соответствующего особенностям данной личности. А для того, чтобы подобрать мебель для кабинета orgmebel.ru — интернет-магазин офисной мебели по достойным ценам.

Например, консерваторы обычно выбирают классический стиль. Для классики характерна солидность, основательность, строгость, сдержанность и, при этом, простота. Разновидностью классики является стилизация под выбранную эпоху. Так и появляются кабинеты в стиле эпохи Возрождения, рококо и ампир.

Существует и такое любопытное течение в дизайне интерьеров, как изготовление точных копий исторических кабинетов. Стоимость подобных дизайнерских решений исчисляется не одной сотней тысяч долларов. Очень респектабельно выглядит кабинет, выполненный в английском стиле, с солидными темными дубовыми панелями, с зеленым сукном на столе. В таком кабинете обязателен массивный рабочий стол, а также обширная библиотека. Мебель, выполненная в английском стиле, изготавливается из массива, который подвергается самой минимальной обработке таким образом, чтобы продемонстрировать текстуру дорогой древесины во всей ее красе.

Рациональность и индивидуальность человека прекрасно подчеркнет кабинет, созданный в стиле модерн. В таком кабинете вся мебель исполнена без излишних украшений, отделка чаще всего светлая, а функциональность мебели стоит на первом месте.

Люди, уверенные в себе и обладающие тонким вкусом, зачастую выбирают ар-деко. Для данного стиля характерны закругленные углы, стремительные вертикальные линии и плавные вогнутые формы. При внешней строгости мебель отличается изысканный утонченной отделкой. Для ее изготовления используются экзотические сорта древесины, такие, как, например, розовое дерево, клен, ясень, древесина мардоньи. В оформлении мебели ар-деко довольно часто применяется интарсия, то есть инкрустация одних пород дерева другими.

В популярном стиле хай-тек главную роль играет металл. Отсутствие украшений вполне компенсируется игрой света на металле и стекле. Мебель этого стиля всегда очень функциональна и зачастую экстравагантна.

В последнее время приобрели популярность кабинеты, выполненные в стиле техно. Перфорация металлических поверхностей, клепаные конструкции и соединения являются их отличительной особенностью. В таких интерьерах несущие конструкции и все коммуникации не прячут, а напротив, выделяют, копируют агрегаты, передаточные механизмы и машинную технику. Стиль техно невозможно спутать с другим.

Радикалы приветствуют девиз минимализма: отказываться от ненужного в пользу необходимого. Каждодневные атрибуты здесь спрятаны за гладкими поверхностями. Цветовая палитра обычно нейтральная. Отсутствие декора, идеальные пропорции и цветовые соотношения – отличительные особенности стиля минимализм.

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