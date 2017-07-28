Стихийная торговля в Керчи: прошли новые рейды

В Керчи прошел очередной рейд по улицам города с целью выявления фактов нелегальной торговли. В этот раз инспекция прошла по улицам Кирова, Войкова и в районе переправы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работниками муниципального контроля совместно с сотрудниками управления экономического развития, налоговой и ветеринарной служб во главе с заместителем главы администрации Мельгазиевым Дилявером проведен рейд по выявлению и пресечению стихийной торговли на территории города.

В результате инспектирования улиц Войкова, Кирова, а также района паромной переправы выявлены факты реализации товара в местах, не установленных для этих целей.

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По фактам вышеуказанных административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 6.1 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», а так же ст. 3.11 данного закона, составлены протоколы в количестве 4 шт.

Данные протоколы переданы в административную комиссию для рассмотрения.

Отметим, что подобные рейды осуществляются сотрудниками муниципального контроля регулярно. В Керчи активно идёт борьба со стихийными торговцами.

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