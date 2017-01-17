В Керчи продолжается активная борьба со стихийщиками. На нелегальных торговцев в районе Аршинцево наложены 4 административных протокола. Об этом на своей странице в соцсети сообщает глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

Чиновник рассказал, что в конце прошлого года была создана новая мобильная группа по пресечению стихийной торговли. Входящие в нее службы разработали четкий план совместных действий. Началась системная, ежедневная работа, которая привела к первым желаемым результатам.

«Мост по улице Борзенко освобожден от засилья стихийщиков. Все новогодние праздничные каникулы муниципальный контроль и сотрудники полиции дежурили на этом злополучном участке. Эта территория и сегодня находится под контролем специалистов», — информирует Владимир Подлипенцев.

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Также Владимир Валерьевич акцентировал, что предпринимателям, желающим продолжить торговую деятельность в законном порядке, были предоставлены места на центральном рынке.

Еще одним действенный рычагом в борьбе со стихийной торговлей являются штрафы, которые увеличились в шесть раз.

«К примеру, за осуществление торговой деятельности в неустановленном месте нарушитель заплатит не 5 тыс.руб., как раньше, а 30 тыс.руб», — информирует глава администрации города.

Также стало известно, что кроме центральной части сотрудники управления муниципального контроля совместно с полицией мониторят и другие районы города. Напомнир, на нарушителей, незаконно торгующих в районе Аршинцево, сегодня, 17 января, было составлено 4 административных протокола.

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