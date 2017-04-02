«СТИХиЯ» захлестнула Керчь

В ДК Корабел прошел творческий вечер литературных чтений «СТИХиЯ» ,а котором керчане и гости города смогли насладиться творчеством местных писателей и поэтов. Это мероприятие уже вошло в традицию и проводится третий год подряд. В нем приняли участие и молодые керченские поэты, и уже известные музыканты.

Изюминкой вечера стало выступление Изабеллы Шенгур. Недавно она с честью представила Керчь на вокальном конкурсе «X Международный Открытый фестиваль Академического сольного пения «Серебряный голос», где взяла гран-при.

Также на встрече было отмечено, что благодаря издательству «Ариал» и ДК «Корабел» в апреле этого гоода должен выйти сборник современной поэзии «СТИХиЯ», в который войдут произведенмя молодых керченских авторов. KerchINFO.com представляет вам фотоотчет о мероприятии.

Творческий вечер литературных чтений «СТИХиЯ»



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