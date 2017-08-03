СТО «Автопомощь» в Керчи: ремонт авто и услуги эвакуатора

Вашей машине срочно нужна помощь, но вы не хотите полагаться на удачу и ехать в первое СТО? Не стоит рисковать! СТО «Автопомощь» — это роверенное СТО в Керчи с широким спектром услуг и возможность вызова эвакуатора.

Круглосуточная Станция Технического Обслуживания автомобилей «Автопомощь» предоставляет широкий спектр услуг по ремонту автомобилей отечественных и иностранных производителей на базе собственного автосервиса в городе Керчь.

Наши специалисты выполнят все необходимые работы по ходовой части вашего автомобиля, качественный ремонт двигателя, оперативную компьютерную диагностику, снятие ошибок, рихтовку, покраску. Более того, в СТО «Автопомощь» можно воспользоваться услугами автоэлектрика и сварщика, произвести замену масла и заказать нужные запасные части для автомобиля по приятной цене.

Мы экономим ваше время и деньги!

Услуги эвакуатора в Керчи

Также к вашим услугам эвакуатор в Керчи (выезд до 5 часов): длина платформы – 5,5 метров, ширина – 2,2 метра. Имеется эвакуатор как с ломанной, так и с гидравлической платформой.

Если у Вас сломался автомобиль на паромной переправе, мы поможем Вам доставить автомобиль до нужного места или до места ремонта, отвезем Вас в любую точку Крыма, переставим автомобиль на другое место, вытащим из ямы или из бездорожья!

Адрес СТО «Автопомощь» в Керчи: улица Разъездная, 31а. Режим работы: без перерыва и выходных. Контактные телефоны СТО «Автопомощь» в Керчи: +7 978 148 27 77 +7 978 852 63 69 +7 978 717 93 68

