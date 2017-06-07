Столкновение легковушки с поездом: виноват алкоголь

Стали известны подробности столкновения автомобиля ВАЗ с поездом, произошедшим утром 6 июня. Виной всему стал алкоголь в крови водителя легковушки.

Информацию опубликовала пресс-служба УМВД России по г. Керчи. Так, ранним утром, 6 июня, 27-летний керчанин, находясь «под газом», выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель железнодорожного состава, приближающегося к переезду предпринял попытку экстренного торможения, однако дистанция была слишком коротка и произошло столкновение.

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К счастью, при ДТП пострадало только авто, жертв нет. А вот любителю выпить и сесть за руль теперь грозит либо штраф до 30 тысяч рублей плюс лишение прав, либо тюремный срок до двух лет.

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