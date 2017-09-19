«Страшный» Керченский мост или как обманули украинцев

На протяжении всего периода строительства Керченского моста украинские власти запугивали население изоляцией Украины морским путем и потерей колоссальных денежных средств, к которым приведет введение в эксплуатацию моста. Однако, как показывает практика, не так страшен чёрт, как его малюют.

Властями Украины было сделано заявление, что грузооборот украинских портов в Азовском море снизится на 43%, потому как через пролив не смогут проходить суда длиннее 160 метров с осадкой более 8 метров и надводной частью выше 33 метров. Такие суда якобы могут перевозить грузы общим весом не более 10 тыс. тонн.

Но на днях 200-метровый балкер Federal Elbe успешно прошел под железнодорожной аркой Керченского моста и уже приближается к порту в Мариуполе. Это подтверждает навигационный портал Marinetraffic.

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Отметим, балкер Federal Elbe абсолютно несоизмерим с ограничениями, которые, по словам украинцев, создал мост в Крым. Судно Federal Elbe под флагом Маршалловых островов имеет длину 199,9 метров, а его грузоподъемность составляет 22,6 тыс. тонн.

Следовательно, все устрашающие заявления представителей различных министерств Украины об опасности Керченского моста для национальной безопасности, так как из-за него снизятся заходы судов и грузооборот в портах Мариуполя и Бердянска, не имеют под собой смысла.

Также напомним, что в российском минтрансе сразу опровергли подобные заявления, объяснив, что «Высота подмостового габарита — 35 метров — принята на основании тщательно проведенного анализа материалов о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне и с привлечением структур и ведомств, обеспечивающих судоходство в Керчь-Еникальском канале. Учтены все морские суда, осуществляющие плавание в течение последних десятилетий на судоходных путях Керченского пролива. По результатам проведенной работы принято максимально выверенное техническое решение».

Также в Минтрансе сообщили, что длина судна, проходящего под арочным пролетом, может быть до 252 метров, а высота пролета арки моста «обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна» с учетом гидрологии пролива.

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