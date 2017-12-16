«Стратегия развития Керчи не волшебная книжка, а общественный договор»

В Керчи прошли общественный слушания Стратегии развития Керчи до 2030 года. На обсуждение документа были приглашены не только депутаты Горсовета, а также члены Общественного совета и горожане.

Сначала присутствующие выслушали Николая ГУСАКОВА, который доложил о замечаниях от республиканских министров, затем главный представитель разработчиков Стратегии Владимир КОМАРОВ рассказал об основных, приоритетных направлениях документа: Керчь – самый древний город, Керчь – восточно-крымский гуманитарный культурный центр, исторический туризм, героическое направление , а так же развитие экономики и промышленности.

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Глава Общественного совета Галина МАЗИЛОВА осталась довольна документом: «Все ожидали, что это будет волшебная книжка, но – получился общественный договор, участвовали все – и бизнес, и наука, и СМИ и Администрация, и теперь его вместе будем исполнять. Я считаю, что Керчь хорошо было бы сделать площадкой и организатором всевозможных форумов, конференций, выставок и симпозиумов. Тогда к деловому туризму подключились бы и другие направления. В ходе вопросов выяснилось, что люди в большинстве своём не читали эту стратегию, спрашивали то, что уже было».

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Горожан на слушаниях было много – поднимались вопросы зелёных зон, развития промышленности, по мнению Галины МАЗИЛОВОЙ – эти направления в стратегии отражены: «Хочется вернуть былую славу и рыбацкой Керчи, и корабелов, металлургов. Сохранение парков, исторического наследия. Общественность прозвучала. Все, кто обращался к нам, все были выслушаны».

Рабочая группа документ Стратегии приняла. Теперь её нужно будет реализовывать.

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