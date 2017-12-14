Стражи Крымского моста и морских рубежей страны

Стражи Крымского моста и морских рубежей страны
Декабрь 14 17:21 2017

Пограничный катер-перехватчик проекта “Соболь” начинает снижать скорость возле арок Крымского моста и проходит под ними на малом ходу. Слева тяжело и медленно “скользят” два сухогруза. Экипаж пограничного катера гигантскими арками моста уже не удивишь. Защита транспортного перехода через Керченский пролив – одна из основных задач пограничников, которые ежедневно патрулируют акваторию пролива и досматривают “подозрительные” суда.

Как костромской парень стал командиром в Керчи

Территория, где базируется группа пограничных сторожевых катеров, находится недалеко от горы Митридат. Отсюда открывается красивый вид на строящийся Крымский мост. Правда, сегодня он слегка скрыт туманом. Пограничники практически с первого дня стройки наблюдали, как растет мост, видели момент установки арок. Александр Полегенько Вид на мост через Керченский пролив.

Экипаж “Соболя” в составе 11 человек и двумя журналистами РИА Новости Крым на борту готов выдвинуться в его сторону.

Перед выходом в открытое море командир сторожевого катера, Алексей Саулин рассказывает, как он, простой парень из Костромы, попал на службу в Керчь.

В 2010 году Алексей поступил в Институт береговой охраны ФСБ России в Анапе. “Я самостоятельно выбрал где буду служить, и отправился в Крым. Я учился на четвертом курсе, когда в 2014 году Крым вернулся в состав России, и сразу решил для себя, что приеду служить сюда”, — вспоминает командир.

Стражи Крымского моста и морских рубежей страны

Алексей Саулин Свой катер он получил два года назад, на тот момент судно только сошло с верфи. “При поступлении информации о нарушителях мы выходим с базы и осуществляем перехват. Патрулируем район Керченского пролива, Азовского и Черного морей. Задачи у нас разные: защита и охрана государственной границы, внутренних морских вод, а также обеспечение безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. Любое подозрительное судно останавливается, проверяется до прохода под арками, и только после этого ему дается “добро”, — рассказал Алексей, при этом пристально следя за тем, как катер готовится к выходу. В этот момент экипаж смывает соль с конструкционных частей судна. Наконец, раздается сигнал готовности, все поднимаются на борт, и катер на малом ходу выходит из бухты.

Стражи Крымского моста и морских рубежей страны

“Судов, которые мы досматриваем, много. И работы в связи с этим тоже. В день их порядка 150-200 проходит под мостовым сооружением”, — поясняет Алексей и дает команду увеличить обороты двигателя. Катер срывается с места, разгоняя стаю зазевавшихся нырков. Погода не всегда на стороне пограничников. И если журналистам РИА Новости Крым повезло попасть в Керчь в безветренную погоду, то пограничникам приходится работать и в более суровых условиях, когда на пролив обрушивается шторм.

Стражи Крымского моста и морских рубежей страны

“Как только задувает ветер – поднимается высокая волна, а работу никто не отменял. В таких случаях для проверки судов приходится спускать моторную лодку, на которой в шторм подойти к проверяемому судну проще”, — поясняет командир.

Браконьеров выжили

Еще одна задача, которая лежит на плечах пограничников — борьба с браконьерами. “До того, как мы начали тут работать незаконный лов в Керченском проливе процветал. Сейчас браконьеры уже наученные и понимают, какую ответственность понесут. Многие, чтобы не рисковать, легализовались”, — не без гордости рассказывает Алексей.

Скрыться от “Соболя” даже на современных катерах вряд ли удастся: он способен разогнаться до скорости примерно в 90 километров в час. Такими параметрами браконьерские лодки, зачастую, похвастаться не могут. Тем временем катер приближается к аркам строящегося моста, под которыми как раз проходят два сухогруза. Командир дает команду снизить обороты двигателя и перейти на малый ход, и катер заходит под арки моста. Отсюда хорошо видно, что работы в этой зоне в самом разгаре: по обе стороны слышны крики строителей и шум работающих инструментов. Суда тут двигаются как по дороге — движение левостороннее, о чем говорят специальные знаки, установленные на арках.

Плафон морской воды и “Ейск”

После прохождения под арками курс взят на Керченскую паромную переправу. Во время перехода командир рассказывает о распорядке дня, одновременно высматривая подозрительные судна. “Распорядок дня на пограничном катере зависит от того в море мы или на базе. В море подъем в 11 часов, поскольку идет непрерывная круглосуточная вахта, построение, осмотр формы одежды, инструктажи. Дальше или работы, или подготовка”, — рассказывает Алексей, а катер тем временем уверенно опережает сухогруз, медленно идущий по параллельному курсу.

Стражи Крымского моста и морских рубежей страны

В районе переправы “Соболь” пересекает траекторию парома “Ейск”, идущего в порт “Крым”. Для каждого, кто бывает на переправе, это судно, регулярно курсирующее между полуостровом и большой землей, хорошо знакомо. “Когда мы заходим на базу или выходим из нее — постоянно встречаем “Ейск”. Он стал для нас чем-то вроде талисмана”, — кивает в сторону судна Алексей. А вот других талисманов на борту нет. Но на катере твердо следуют традициям, и основная – напоить морской водой того, кто первый раз вышел в море. “У нас сотрудники не первый год служат, если же к нам кого-то прикомандировывают или на стажировку приходят курсанты, то при выходе в море они выпивают плафон морской воды, держа над гюйсом. Я свой плафон выпил в 2011 году, когда был на стажировке во Владивостоке”, — рассказывает Алексей.

Вопрос о том, правда ли, что у моряков на суше особенная походка, он отвечает с улыбкой. “Нас больше качает на берегу, чем в море”, — говорит он. Когда удается попасть на сушу, экипаж “уверенной морской” походкой идет к семьям. Командир уверен: без надежного тыла пограничнику никак нельзя. “Нас ждут дома. Это самое радостное – после похода вернуться домой. Моя жена знала на что идет, стойко переносит все невзгоды и мое частое отсутствие. Для моряков-пограничников тыл – самое главное. Если есть возможность и пару свободных минут — всегда звоню жене”, — делится Алексей.

Время уже близится к обеду и по прибытии на базу личный состав спускается в кают-компанию, где кок накрывает на стол. Алексей показывает на накрытый стол, где дымится только что сваренный картофельный суп. “У нас совсем другая норма довольствия, не такая, как у сухопутных подразделений. Плавсостав всегда этим отличался. У нас на катере есть кок, который прекрасно готовит, а от питания зависит работоспособность экипажа”, — рассказывает Алексей и садится за стол, пока корабельный повар заканчивает приготовления к обеду.

И компот

Кок на борту “Соболя” опытный. Егор Симонов уже семь лет профессионально готовит. Правда на катере, да и вообще в море, он первый год. За это время Егор привык к тому, что камбуз не всегда горизонтален земле и во время качки велик шанс получить травму или лишить экипаж обеда. “Сложно готовить во время качки, чтобы все не разлилось. Но мне тут все нравится. Я был раньше сухопутным поваром, но когда оказался на катере, понравилось гораздо больше. Здесь не экипаж, здесь – семья. И готовишь по-другому, душу вкладываешь”, — рассказывает Егор и параллельно накрывает на стол.

Стражи Крымского моста и морских рубежей страны

Меню, по словам Симонова, на борту разнообразное. Командование тщательно следит за питанием личного состава. “У нас всегда есть раскладка на неделю, утвержденная руководством. Вот сегодня у нас на завтрак гречневая каша и гуляш, на обед – картофельный суп, плов и компот, на ужин — жареная рыба и рис”, — рассказывает кок. По его словам, во время сильной качки от первого приходится отказываться, ведь его и приготовить в таких условиях сложно, да и есть неудобно.

Жизнь у маяка

Не только “морские волки” следят за ситуацией в Керченском проливе. В селе Багерово, на мысе Фонарь, за маяком находится радиотехнический пост, с которого наблюдают за происходящим в территориальных водах. Место выбрано не случайно: с мыса видно все, что происходит в Керченском проливе, а добраться сюда можно только через охраняемую территорию, прилегающую к маяку, или по грунтовой дороге, по которой на легковом транспорте не проедешь.

Стражи Крымского моста и морских рубежей страны

“Радиотехнический пост находится на мысе Фонарь. Мы контролируем суда, которые проходят по участку, и, благодаря расположению пункта, мы можем следить за ситуацией в районе Керченской паромной переправы, транспортного перехода через Керченский пролив”, — рассказывает и.о. начальника отделения в Багерово Владислав Кочубей.

По его словам, рассказывать о технических средствах, применяющихся при мониторинге, нельзя — информация служебная. Но какие-то небольшие нюансы все же озвучивает.

“Ведется круглосуточное наблюдение, как визуальное, так и с помощью спецсредств, таких как тепловизоры. Техника у нас на хорошем уровне, что позволяет решать все поставленные задачи”, — заверяет офицер. Стоит отметить, что на вооружении у керченских пограничников стоят самые современные средства.

Например, сторожевой катер “Соболь” один из самых быстрых не только в Крыму, но и в России. В зависимости от поставленных задач корректируется и вооружение.

Кроме того, сейчас испытания в Керчи проходит модернизированное судно проекта “Ламантин”. Его грузоподъемность — 112 тонн, и способное работать в автономном режиме до 10 суток. В ближайшее время оно заступит на службу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым, Владислав Сергиенко. 

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