Стремление к результату юных баскетболистов Керчи

Сегодня речь пойдет о детской баскетбольной секции баскетбольного клуба «Океан». Ребята в ней тренируются уже второй год. Основной состав клуба – представители двух школ Керчи: Морского технического лицея и школы №4.

Ребята очень довольны своим тренером. Они отмечают, что им очень нравится заниматься баскетболом. У некоторых опыт игры достигает трех лет.

Сам тренер, БК «Океан» Дмитрий Курцев отмечает, что ребята уже очень многое умеют, самостоятельно разминаться и тренироваться, они следят за играми старшей команды клуба и ставят перед собой цели попасть в основной взрослый состав.

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Отдать ребенка в баскетбол можно и в спортклубе «Планета ПРОСПОРТ». Набор в группу производится с 8-ми лет. Стоимость абонемента составляет 1200 рублей. Занятия проводятся по понедельникам и пятницам с 18.30 и проходят в течение часа.



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