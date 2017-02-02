В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста. Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км.

«На участке от острова к фарватеру мы перемещаем с суши в акваторию «нить» металлоконструкций автодорожного моста длиной более 2 км и общей массой более 18 тысяч тонн, — рассказал замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин. – Сооружение морских пролетов выполняется стандартным методом продольной надвижки».

На заранее подготовленном на суше стенде проводится укрупнение сегментов пролета. Затем строители двигают его в акваторию по скользящим направляющим с помощью мощных домкратов. Следом на стенде укрупняется очередной пролет, и вновь проводится операция по движению «нити» пролетных строений в сторону фарватера. И так делается до тех пор, пока тот пролет, который первым вышел в море, не окажется в своем проектном положении – непосредственно у фарватера. Здесь он будет примыкать к арке.

Читайте: Керченский мост помогут строить студенты МГУ

Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования. Собранные на стенде пролеты перемещаются в акваторию со скоростью 15-25 см в минуту. Надвижка – технически сложная операция, требующая высокой точности, но это давно проверенный и надежный способ сооружения пролетов над водой, широко применяемый в мировом мостостроении.

Технологическая операция проводится по мере готовности морских опор на участке от острова к фарватеру, и одновременно с надвижкой пролетов на готовые опоры строители продолжают сооружать последующие морские опоры. Во время продвижения над водой пролетные строения поддерживаются вспомогательными конструкциями, а затем вся «нить» будет опущена в проектное положение. Такая последовательность работ позволяет качественно и в срок выполнять поставленные задачи по строительству моста.

«Всего на объекте строительства – четыре морских участка, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на этих участках будет установлено более 50 тысяч тонн металлоконструкций автодорожного моста», — сказал Сафин.

Читайте: Строительство Керченского моста продолжается, несмотря на мороз

Одновременно на стройке продолжаются работы по сооружению опор по всей трассе Крымского моста. К середине января погружено более 3800 свай трех типов из более 7000, предусмотренных проектом, готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части.

«Растет объем ручного труда, мы увеличиваем количество строителей – на стройке уже трудятся около 4 тысяч человек, а к весне их будет ещё больше, — рассказал начальник технической службы «СГМ-Мост» Юрий Бесков. – Всё больше и специализированного оборудования. Только в операции по надвижке морских пролетов используется почти 30 основных строительных машин и механизмов – краны, домкраты, гидроцилиндры, а если считать все задействованное в надвижке оборудование, то это более 200 единиц различного инвентаря».

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

