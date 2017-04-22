Строители Керченского моста провели субботник в крепости Керчь

В Керчи облагородили смотровую площадку Керченского моста на крепости «Керчь». Инициативу проявили представители организаций, которые принимают участие в возведении Керченского моста.

Крепость «Керчь» — одно из основных достопримечательностей города. В последнее время она стала еще популярнее и посещаемее, ведь с его склонов и холмов открывается замечательный вид на стройку века. Десятки людей каждый день приезжают на смотровую площадку, чтобы полюбоваться Керченским мостом.

Однако добираться до места гостям приходилось по неудобным тропинкам и бездорожью.

«Так здесь была неровная глина, бугры и холмы, всегда были претензии, что можно упасть», — отмечает комендант крепости Юрий Белик.

Силами мостостроителей теперь в крепости есть полноценная удобная и просторная смотровая площадка.

«На сегодняшний день тут отсыпана хорошая дорожка, площадка и сделано все, чтобы посетителям было удобно здесь находиться», — отмечает заместитель начальника ФКУ УПРДОР «Тамань».

Есть вероятность, что теперь это место точно станет одним из самых посещаемых в городе.

Субботник на смотровой площадке Керченского моста

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