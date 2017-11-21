Строители Керченского моста соединили два берега

На одном из четырех морских участков Керченского моста завершили монтаж пролетов автодорожной части. Остров Тузла соединен с косой.

На этом участке работали два мостоотряда. Они выполняли работу с двух берегов и шли на встречу друг другу. Для выполнения сборки и установки морских пролетов потребовалось чуть больше двух суток.

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Одновременно на стройке века продолжаются работы по сооружению опор и пролетов по всей протяженности Крымского моста. К середине ноября процесс строительства транспортного перехода в Крым достиг серединного рубежа. Автодорожная часть готова уже на 90%, железнодорожная на 45%.

Напомним, автомобильное движение по Керченскому мосту планируется открыть к концу 2018 года.

Видео предоставлено инфоцентром «Крымский Мост».

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