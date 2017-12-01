Строители Крымского моста проголосуют на весенних выборах в Керчи

Сегодня в Керчи прошло рабочее совещание руководства города и зампреда Госсовета Крыма совместно с мостостроителями и «вадовцами». В ходе встречи обсуждались предстоящие мартовские выборы.

Как рассказал на своей странице в социальной сети Facebook глава керченского Горсовета Николай ГУСАКОВ, сейчас нужно проработать многие вопросы, касающиеся списков избирателей, голосования на дому, подготовительной работы социальной службы.

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Как отмечает чиновник, более 2,5 тысяч мостовиков и более 500 строителей дороги смогут здесь, в Керчи реализовать свое избирательное право, сейчас необходимо создать для них максимально комфортные условия: «Представители ЗАО «ВАД» и СГМ «Мост», а также субподрядных организаций, задействованных на строительстве, привлечены к обсуждению, поскольку речь идет о достаточно большом количестве сотрудников».

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