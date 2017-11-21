Строители Крымского моста соединили автодорожными пролетами косу и остров Тузла

Строители завершили монтаж пролетов автодорожной части Крымского моста на одном из четырех морских участков. «Нить» металлоконструкций длиной более километра расположена на одной высоте – около 4 метров над уровнем воды. Всего над акваторией будет более 6 км из 19 км трассы. Об этом сообщает инфо-центр «Крымский мост».

Между косой и островом на 21 морской опоре установлено 44 пролетных строения – по 22 для каждого направления проезжей части (в сторону Крыма и Кубани). Конструкции, каждая весом более 150 тонн, собирались из заводских блоков на суше на стенде. Далее на многоколесных самоходных модулях их перевозили на первый рабочий мост, где оборудованы специальные выкаточные пути. По этим путям строения перемещали на опорные части и устанавливали в проектное положение. Это установка пролетов методом поперечной надвижки.

«На этом участке работает два мостоотряда. Мы шли навстречу друг другу, выполняли сборку и установку морских пролетов с двух берегов. Старались совершенствовать этот процесс. На установку первого пролетного строения методом поперечной надвижки потребовалось около двух суток. Работы по финальному пролету мы выполнили за несколько часов», – рассказал руководитель проекта участка строительства Крымского моста Александр Минеев.

По его словам, монтаж осуществлялся с помощью самоходных модульных тележек, после чего пролетное строение сдвигалось в поперечном отношении в проектное положение: «Перемещение пролетного строения в проектное положение – процесс очень неспешный. Средняя скорость надвижки пролета – один метр за 8-10 минут. // Когда мы только начинали, на перемещение первого пролетного строения у нас ушло порядка двух суток. Последнее пролетное строение нам удалось надвинуть в проектное положение за несколько часов. // Имело место соревнование. Мы обязательно оглядывались на наших соседей. Старались этот процесс сдвижки совершенствовать. Люди, которые начинали заниматься и вникать в особенности этого процесса, они не менялись, и, конечно, завершающий пролет – это уже отточенная операция, процесс отлажен хорошо. // Тот опыт, который мы получили на данной стройке, он колоссальный. Мы видим, как получают профессионализм все наши работники, начиная от рабочих специальностей и закачивая инженерными».

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Одновременно на стройке продолжаются работы по сооружению опор и пролетов по всей трассе Крымского моста. К середине ноября сформировано более 430 опор из 595, собрано свыше 115 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений из более 260 тысяч тонн. На морских участках между островом Тузла и керченским берегом продолжается сооружение пролетов методом продольной надвижки.

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На готовых пролетах уложен нижний слой асфальта: более 7 км по направлению к Керчи и 2,5 км по направлению к Тамани. Верхний слой асфальта: почти 2 км по направлению к Керчи и около 1,5 км – к Тамани. В течение месяца на объекте с учетом вахтового метода работает 10 000 строителей и 1 500 инженерно-технических работников. Строительство ведут более 30 мостоотрядов, основная кооперация стройки – почти 220 предприятий со всей России.

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