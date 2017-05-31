Строители моста возводят вспомогательные сооружения, нужные для монтажа арок

В инфоцентре «Крымский мост» сегодня сообщили, что строители приступили к сооружению тел фарватерных опор Керченского моста.

Фарватерные опоры – конструкции из свайного фундамента, ростверка и тела опоры, состоящего из стоек и ригеля. Их в проекте две – №252 — ближе к Тамани и №253 — ближе к Керчи.

Читайте: Керченский мост встречает лето (Видео 30 мая)

«Для этой работы потребовалось около 2,8 тысяч тонн арматуры и больше 5,5 тысяч кубометров бетона. А сооружение ростверков в железнодорожной части опор выполнено частично – по первому, нижнему слою», — говорится в сообщении инфоцентра.

Одновременно на ростверках фарватерных опор идет создание специальных вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

