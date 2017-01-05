Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста выполнены на 50 процентов. На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3540 свай из более чем 7000, запланированных проектом. «Экватором» стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр – 1420 мм, толщина стенки – 40 мм, сообщает пресс-служба «Крымского моста».

«Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры – это 95 свай из толстостенной стальной трубы», — рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Перед началом свайных работ на фарватерном участке сотрудники научно-исследовательского института проверили несущую способность грунта и трубчатых свай в Керченском проливе. На специальном стенде, развернутом в акватории, испытываемую сваю нагрузили шестью гидравлическими домкратами. Они обеспечили давление в 2500 тонн, в результате которого была определена степень осадки сваи и сопротивления грунта.

Читайте:Видео со стройки моста в Крым январь 2017

«Статические испытания позволили получить фактическую несущую способность свай по грунту. Это подтверждает правильность выбора конструкции свайного основания фарватерных опор», — рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова.

Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста формируют из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям (таманская сторона) выполнены в полном объеме, по призматическим (керченская сторона) – на 50%, по трубчатым – а таких по проекту почти 5,5 тысяч – более чем на 40%.

«Если собрать воедино все погруженные на данный момент трубосваи, получили бы трубу длиной более чем в 150 км», — отметил Кайрат Турсунбеков. Он подчеркнул, что к концу первого года строительства достигнут запланированный темп работ: на сухопутных участках ежесуточно погружается 10 трубчатых свай, на морских – от трех трубосвай.

Читайте: Железную дорогу Крыма отремонтируют к пуску Керченского моста

К началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595. В работе – еще 140 опор. Укрупнено более 15 тысяч из 220 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений. Собрано свыше 4,5 тысяч тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тысяч тонн. Выполнено бетонирование плиты проезжей части в объеме почти 2 тысячи кубометров.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

