Строительно-монтажная компания (СУ-777)

Наша компания “ООО СУ-777” профессионально занимается изготовлением изделий из металла любой сложности (заборы, ворота, калитки, крыльца, навесы, лестницы, беседки, качели, скамейки, изделия на заказ и т.д.).

Мы предлагаем свою продукцию как оптом, так и в розницу по очень выгодным условиям.

Наши преимущества:

1) Отсутствие рисков (мы предоставляем 100% -ую гарантию на возврат средств, если обязательства не будут выполнены)

2) Интересные акции

3) Предоплата всего 50%

4) Существует возможность производства товара на заказ по индивидуальным условиям

5) Постоянным клиентам предоставляются специальные возможности.

Позвоните нам в течение 24 часов и получите скидку на первый заказ!

Строительно-монтажная компания (ООО «Строй Управление-777»)

Тел. +7-989-81-09-138

Тел. +7-978-11-91-401

Тел. Керчь, ул. Маршала Еременко, 7К (оф.№4).

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