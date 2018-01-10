Строительно-монтажная компания (СУ-777)

Наша компания “ООО СУ-777” профессионально занимается изготовлением изделий из металла любой сложности (заборы, ворота, калитки, крыльца, навесы, лестницы, беседки, качели, скамейки, изделия на заказ и т.д.).
Мы предлагаем свою продукцию как оптом, так и в розницу по очень выгодным условиям.
Наши преимущества:
1) Отсутствие рисков (мы предоставляем 100% -ую гарантию на возврат средств, если обязательства не будут выполнены)
2) Интересные акции
3) Предоплата всего 50%
4) Существует возможность производства товара на заказ по индивидуальным условиям
5) Постоянным клиентам предоставляются специальные возможности.
Позвоните нам в течение 24 часов и получите скидку на первый заказ!
Строительно-монтажная компания (ООО «Строй Управление-777»)
Тел. +7-989-81-09-138
Тел. +7-978-11-91-401
Тел. Керчь, ул. Маршала Еременко, 7К (оф.№4).
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