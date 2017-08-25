Строительные проекты в Керчи сдвинутся с «мертвой точки»

В керченской городской администрации прошло заседание рабочей группы по оценке проектов строительства, предлагаемых к реализации за счет средств местного бюджета. Возглавил заседание замглавы администрации города Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.
Как сообщает на своей странице в социальной сети Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, в ходе заседание было принято решение о включении в муниципальную адресную инвестиционную программу МО ГО Керчь РК на 2017 г. ряда строительных мероприятий:
Читайте: Выделенные на капитальный ремонт деньги подрядчик клал в карман
Также, в рамках выполнения мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», в Керчи за счет республиканских средств будет проведен капитальный ремонт в детских садах №11 «Ручеек» (выделено 775,395 тыс. руб.) и №46 «Солнышко» (выделено 775,395 тыс. руб.). «Ручеек» является детским садом комбинированного вида, а «Солнышко» — дошкольное учреждение компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения.
«Кроме того, принято решение об увеличении средств для проведения проверки достоверности проектно-сметной документации, изготовленной в 2017 году на сумму 132,8 тыс. руб., для проведения капитального ремонта в учреждениях образования», — пишет замглавы керченской администрации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: