Строительные проекты в Керчи сдвинутся с «мертвой точки»

В керченской городской администрации прошло заседание рабочей группы по оценке проектов строительства, предлагаемых к реализации за счет средств местного бюджета. Возглавил заседание замглавы администрации города Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Как сообщает на своей странице в социальной сети Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ, в ходе заседание было принято решение о включении в муниципальную адресную инвестиционную программу МО ГО Керчь РК на 2017 г. ряда строительных мероприятий:

реконструкция керченской набережной (проектно-изыскательные работы и экспертиза);

строительство дороги к крепости «Керчь» (проектно-изыскательные работы и экспертиза);

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Еременко (проектно-изыскательные работы и экспертиза).

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Также, в рамках выполнения мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», в Керчи за счет республиканских средств будет проведен капитальный ремонт в детских садах №11 «Ручеек» (выделено 775,395 тыс. руб.) и №46 «Солнышко» (выделено 775,395 тыс. руб.). «Ручеек» является детским садом комбинированного вида, а «Солнышко» — дошкольное учреждение компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения.

«Кроме того, принято решение об увеличении средств для проведения проверки достоверности проектно-сметной документации, изготовленной в 2017 году на сумму 132,8 тыс. руб., для проведения капитального ремонта в учреждениях образования», — пишет замглавы керченской администрации.

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