Строительство автоподходов к Керченскому мосту (актуальные фото)

КерчьИНФО продолжает пристально следить за строительством автоподходов к Керченскому мосту. Несмотря на пришедшие в город холода, работа не останавливается.

Строительство автоподходов к транспортному переходу через пролив происходит по обе стороны автомобильной дороги по улице Шоссе Героев Сталиграда. С одной стороны совсем скоро появится эстакада, основная часть рядов опор которой уже полностью залита бетоном, а с другой – проводят трубы и выравнивают дорогу.

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Помимо прочего, здесь же начались ремонтные работы на автомобильной дороге. К сожалению, рабочие отказываются от каких-либо комментариев, однако, возможно предположить, что дорогу расширяют, ведь с окончанием строительства Керченского моста в город хлынет огромный поток транспорта.

Продолжаются работы и на дальних участках, расположенных ближе к теплотрассе города. Да и сама строительная площадка расширяется, двигаясь от остановки «Верхний Солнечный» в сторону остановки «Телецентр».

Продолжаются работы и по строительству схода с эстакады.

Строительство автоподходов к Керченскому мосту. Актуальные фото 11 ноября 2017 года



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