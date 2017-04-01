Строительство автоподходов к Керченскому мосту: апрель

Строительство автоподходов к Керченскому мосту набирает обороты. Количество рабочих, которые трудятся над строительством составляет уже более 300 человек. Дорожники работают без выходных, съемки производились 1 апреля около 8 часов утра. Работа кипит.

Сейчас работы по возведению автоподходов идут сразу на 4-х участках: район Нижнего Солнечного, район шоссе Героев Сталинграда, район завода Альбатрос и на 9 км трассы Керчь-Феодосия.

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Строители автоподходов снимают растительный грунт, расчищают полосу отвода от кустарников и деревьев. Недалеко от места, где автоподход будет примыкать к трассе «Таврида» будет смонтирован асфальтобетонный завод.

22 февраля был дан старт строительству трассы Таврида, когда Роман СТАРОВОЙТ и Сергей АКСЕНОВ заложили большой гранитный камень с датой начала строительства.

Автоподходы к Керченскому мосту (Нижний Солнечный)

Автоподходы к Керченскому мосту ( район завода Альбатрос)



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