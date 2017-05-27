Строительство автоподходов к Керченскому мосту ночью

Керчане, которые живут в районе Верхнего Солнечного и те, кто ездит в Аршинцево, ежедневно наблюдают за строительством автоподходов к Керченскому мосту. Они знают что работа по строительству подходов идет круглосуточно и в выходные. Сомнений в том, что строительный объект будет сдан в срок у нас нет.

Видео снято 26 мая, около 21:00. На нем видно что работает экскаватор и другая техника.

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