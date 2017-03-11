Строительство автоподходов к Керченскому мосту продолжается

На участок рядом с шоссе Героев Сталинграда продолжают свозить песок и камни, уложены плиты временной дороги для дальнейшего продвижения строительной техники. Рабочие заканчивают расчистку участка для разгрузки материалов.

Читайте: Подрядчик трассы Таврида показал, какими будут автоподходы к трассе

Участок протяженностью 1,82 километра будет переустроен с целью сохранения движения по шоссе Героев Сталинграда.

Согласно контракту, стоимость подъездных путей составит 7,1 миллиарда рублей, а общая протяженность дороги составит 8,6 километра. Работы завершатся 31 декабря 2018 года.

Строительство автоподходов к Керченскому мосту фото



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

