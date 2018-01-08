Строительство автоподходов к Крымскому мосту: фото с девятиэтажки

Дорога от Нижнего Солнечного до Верхнего каждый день меняется. Дорожные рабочие, кажется, совсем не знают ни выходных, ни праздников. С самого утра и до позднего вечера шаг за шагом строятся автоподходы к Крымскому мосту. Журналисты КерчьИНФО зафиксировали стройку с высоты девятого этажа.

На Нижнем Солнечном, в районе остановки «Госпиталь» появились ограничительные дорожные знаки, говорящие о том, что дорога сужается. Пока движение транспорта ограничители не затрудняют, однако, керчане помнят, какие пробки были в районе Верхнего Солнечного (где строится аналогичный вспомогательный съезд). Так что, скорее всего, всё ещё впереди.

Читайте: На керченских дорогах в 200 раз увеличилось число грузового транспорта

Ранее мы писали о том, что два микрорайона свяжут 4 остановки общественного транспорта – по две остановки в прямом и обратном направлении в районе Госпитального кургана и Верхнего Солнечного. Для удобства учащихся школы №24 планируется построить тротуар с поручнями.

Но это в будущем, а пока смотрите снимки из настоящего – фотографу КерчьИНФО пришлось забраться на 9ый этаж, чтобы зафиксировать моменты строительства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

