Строительство автоподходов к Керченскому мосту на 4 апреля 2017 года

Прогресс строительства автоподходов к Керченскому мосту с каждым днем все очевиднее. В данный момент идет возведение мобильного модульного асфальтобетонного завода, для удобства доставки материалов для строительства. Кроме того уже готово несколько свайных полей под будущие опоры путепровода. Свайная установка сейчас разворачивается по направлению встречного движения.

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Также продолжается выравнивание земного полотна и подсыпка грунтов. Рабочие и техника продолжает работать круглые сутки. За последние две недели количество техники и составляющих для асфальтобетонного завода значительно увеличилось.

КерчьИНФО напоминает, что строительство автоподходов к Керченскому мосту должно быть завершено в мае 2018 года.

Строительство автоподходов фото 4 апреля

Фото: Даня Глухов



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