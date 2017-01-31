Дома для переселенцев

Строительство домов для переселенцев с улицы Цементная Слободка идёт полным ходом.

На данном этапе продолжается отделка гипсокартоном стен внутри домов. Завершилась газификация домов. На время приостановлены облицовочные работы из-за неблагоприятных погодных условий.

Строительство домов для переселенцев видео

Напомним, что Глава Крыма Сергей Аксёнов утверждает, что дома для переселенцев из зоны моста в Крым будут достроены к 25 февраля.

Отметим, что речь идёт о 83 семьях, которые проживают в 78 квартирах. Дома, попавшие под снос – это одно- и двухэтажные здания 1950-х годов, построенные по барачному типу в промышленной зоне Керчи. Эти хозяйственные и казарменные комплексы были построены для военных Советской армии. В большинстве строений отсутствуют централизованное отопление и санузлы.

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Ранее планировалось начать переселение людей в новые квартиры в декабре 2016 года, однако впоследствии сроки сдачи домов в эксплуатацию были перенесены на 28 февраля 2017 года.

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Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
Дома для переселенцев
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