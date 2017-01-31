Строительство домов для переселенцев с улицы Цементная Слободка идёт полным ходом.

На данном этапе продолжается отделка гипсокартоном стен внутри домов. Завершилась газификация домов. На время приостановлены облицовочные работы из-за неблагоприятных погодных условий.

Строительство домов для переселенцев видео

Напомним, что Глава Крыма Сергей Аксёнов утверждает, что дома для переселенцев из зоны моста в Крым будут достроены к 25 февраля.

Отметим, что речь идёт о 83 семьях, которые проживают в 78 квартирах. Дома, попавшие под снос – это одно- и двухэтажные здания 1950-х годов, построенные по барачному типу в промышленной зоне Керчи. Эти хозяйственные и казарменные комплексы были построены для военных Советской армии. В большинстве строений отсутствуют централизованное отопление и санузлы.

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Ранее планировалось начать переселение людей в новые квартиры в декабре 2016 года, однако впоследствии сроки сдачи домов в эксплуатацию были перенесены на 28 февраля 2017 года.

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