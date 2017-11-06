Строительство эстакады на Солнечном набирает обороты

Редакция сайта КерчьИНФО продолжает серию фоторепортажей со строительства транспортной развязки по улице Шоссе Героев Сталинграда.
В Керчи продолжают функционировать и активно работать сразу несколько строительных площадок, одна из которых представляет собой строительство автоподходов к Керченскому мосту на территории микрорайонов «Верхний Солнечный» и «Нижний Солнечный».
Несмотря на раннее утро, в которое были сделаны фото, работа на строительной площадке «кипит». В этот раз основная часть строителей и сразу несколько единиц техники были задействованы в укреплении одной из опор будущей эстакады.
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Помимо этого, уже невооруженным глазом видно, что на «заднем плане» продолжается активная работа по асфальтировке дороги между теплотрассой города и эстакадой.
Если двигаться от «Верхнего Солнечного» в сторону «Нижнего Солнечного», то можно заметить, что и здесь произошли изменения: строители работают над возведением будущей дороги – схода с эстакады.
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