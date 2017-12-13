Строительство эстакады на Верхнем Солнечном: актуальные фото 13 декабря

Журналисты КерчьИНФО продолжают следить за строительством эстакады в районе Верхний Солнечный. Новый транспортный переход уже показывает свои очертания.

Мы продолжаем следить за масштабной стройкой, которая влилась в будничную жизнь керчан. Каждое утро, в уже привычной пробке на Шоссе героев Сталинграда, керчане наблюдают за строительством долгожданной эстакады. Транспортный переход существенно изменит ситуацию на дороге в районе строительства автоподходов к Крымскому мосту.

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Сейчас работы ведутся уже непосредственно в районе развязки со стороны Телецентра. Быстрыми темпами появляются съезды на Шоссе героев Сталинграда.

Практически все опоры эстакады в полной готовности. Здесь работа сконцентрирована уже на верхней части опор.

Напомним, за процессом строительства эстакады вы можете наблюдать в онлайн режиме через веб-камеру, которая доступна для просмотра на сайте КерчьИНФО.

Актуальные фото строительства эстакады на Верхнем Солнечном

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