Строительство федеральной трассы «Таврида» — от Керчи до Белогорска (видео)

Журналисты сайта KerchINFO отправились в поездку вдоль строительства федеральной трассы «Таврида». Читатели могут ознакомиться со строительством развязки под Керчью, а также с возведением трассы на участках Фонтан-Батальное и возле Белогорска.

Крымская федеральная скоростная трасса «Таврида» будет построена к 2020 году. Первую часть, Керчь-Симферополь введут эксплуатацию вместе с Керченским мостом в 2018 году, а остальную к 2020.

Читайте: На керченском берегу почти достроили арку Крымского моста (видео 6 июня)

Стоит отметить, что севастопольский участок трассы «Таврида» начнут активно строить в конце лета.

Общая протяженность трассы — примерно 280 километров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

