Строительство Керченского моста в полном разгаре, несмотря на череду новогодних праздников и капризы погоды. Работы на строительстве моста в Крым не прекращались даже в Рождество. Вот и сегодня, 11 января, работы на Керченском мосту продолжаются среди снежных сугробов и обледеневших свай.

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На начало 2017 года в полной готовности уже 210 опор моста из 595. В работе находятся еще 140 опор. Также укрупнено больше, чем 15 тысяч из 220 тысяч тонн металлоконструкций пролётных строений. Мостостроителями собрано свыше 4,5 тысяч тонн металлоконструкций арочных пролетов из запланированных 10 тысяч тонн.

Выполнено бетонирование плиты проезжей части автомобильного моста в объеме почти 2 тысячи кубометров.

Строительство Керченского моста фото

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