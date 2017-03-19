Строительство Керченского моста 19 марта

Посещение технологической площадки «Керчь» стало навязчивой идеей для журналистов КерчьИНФО. Особенно ярко симптомы секты «фанатов Керченского моста» проявились после пресс-тура по мосту в Крым со стороны Тамани. Большой объем информации, фото и видео был быстро «усвоен» и «переварен» теми, кто следит за стройкой века, поэтому мы снова выкладываем фото строительства Крымского моста.

Сегодня на сайте КерчьИНФО мы выложим фото в небольшом разрешении, так как оригинальный размер фотографии нашей фототехники неудобен для размещении на сервере. А вот наша группа в контакте завтра пополнится замечательными фотографии с разрешением в 5 тыс. пикселей для тех, кто хочет увидеть мельчайшие детали строительства.

Отметим только, что с нашего прошлого визита на ТП «Керчь» заметны изменения в арке железнодорожного моста.

Строительство Керченского моста 19 марта фото



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