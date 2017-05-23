Строительство Керченского моста 23 мая (фото)

Керченский мост, а точнее его арочные пролеты, вышли на финишный этап строительства. В конце лета, августе-сентябре, строители проведут, пожалуй, самую трудоемкую операцию с начала строительства – их транспортировку.

Сами мостовики отмечают, что это беспрецедентный проект, такого в практике отечественного мостостроения еще не было. Но план транспортировки уже разработан до мелочей.

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Напомним, за качеством строительства моста через Керченский пролив неусыпно наблюдают. Для подтверждения достоверности сведений сопроводительной документации представители подрядных организаций присутствуют при отгрузке материалов, изделий, конструкций. Проводятся инспекционные выезды к производителям металлоконструкций пролетов, инертных материалов, фибробетонных плит несъемной опалубки и прочего.

Фото Керченского моста 23 мая

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