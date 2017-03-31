Строительство Керченского моста 31 марта

Ни дождь, ни ветер не могут помешать строительству Керченского моста. Строительство идет каждый день, и днем и ночью. В официальной группе моста «Вконтакте» опубликовано видео, на котором рабочий, находясь на опоре 285, несмотря на то, что море сегодня бушует не на шутку, да и ветер не похож на легкий бриз, продолжает работать.

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К сожалению, из-за сильного ветра нам не удалось снять видео строительства. Стихия настолько разгулялась, что сдувало технику вместе с оператором.

Но, несмотря ни на что, KerchINFO.com продолжает следить за строительством моста в Крым. Мы бываем в зоне строительства практически каждый день, и наиболее оперативно информируем вас о прогрессе строительства. Предлагаем вам свежую подборку фотографии от 31 марта 2017 года.

Строительство Керченского моста фото



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