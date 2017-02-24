Строительство Керченского моста: актуальные новости на 24 февраля

В Керчи продолжается стройка века. Керченский мост с каждым днём становится все больше, красивее и мощнее.

Читайте: Безопасность Керченского моста оценена в 4,5 млрд рублей

Несмотря на самый мужской праздник в году — День защитника Отечества, мостостроители трудятся в поте лица. Журналисты KerchINFO.com уже не раз убеждались в том, что палящее крымское солнце, и леденящие зимние морские ветра — не пугают строителей Керченского моста. Вот и, когда все отдыхают, на самой важной стройке в стране кипит работа.

Читайте: Подрядчик трассы Таврида показал, какими будут автоподходы к трассе

Отметим, строительство Керченского моста ведётся одновременно на всех восьми участках — это 19 километров. Погружено уже более 4000 свай из более чем 7000. Готово больше 245 опор из 595.

Строительство Керченского моста 24 февраля

Строительство Керченского моста видео

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





