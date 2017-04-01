Строительство Керченского моста: фото 1 апреля

Строительство Керченского моста не прекращается ни на минуту. Изо дня в день, несмотря на выходные и праздники мостостроители усиленно трудятся.

Около 7000 человек со всех уголков России вносят свой вклад в стройку века, в жизненно важную артерию, которая объеденит Крым с материковой частью России.

Читайте: Строительство автоподходов к Керченскому мосту: апрель

Редакция KerchINFO.com продолжает радовать своих читателей актуальными фотографиями с возведения Керченского моста. Мы вместе можем наблюдать как мост в Крым становиться все реальнее с каждым днём.

Строительство Керченского моста фото 1 апреля



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

