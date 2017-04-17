Строительство Керченского моста: фото 17 апреля

Строительство Керченского моста идет с опережением графика. Вдоль стапелей по сборке судоходных арок идет монтаж второго крана-многотонника, вот-вот начнется сборка серпов автодорожной арки. В конце насыпи готовятся к надвижке новых пролетов.
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Керченский мост соединит Крым и Краснодарский край— его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Фото: Даня Глухов