Строительство Керченского моста: фото 17 апреля

Строительство Керченского моста идет с опережением графика. Вдоль стапелей по сборке судоходных арок идет монтаж второго крана-многотонника, вот-вот начнется сборка серпов автодорожной арки. В конце насыпи готовятся к надвижке новых пролетов.

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Керченский мост соединит Крым и Краснодарский край— его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Керченский мост фото 17 апреля

Фото: Даня Глухов



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