Строительство Керченского моста: фото 26 марта

Строительство Керченского моста идет с опережением графика, и это не может не радовать. Монтаж судоходных арочных пролётов ведётся на Керченской стороне, увидеть это можно со смотровой площадки Керченского моста.

Постепенно вырисовываются очертания дуги арки железнодорожного моста. Она становится все выше, так же как и подъемные краны, которые задействованы на этом участке строительства моста в Крым.

Смотрите: Фото Керченского моста от Дани Глухова

Фото со смотровой площадки Керченского моста

Фото Керченского моста с крепости Керчь

Керченский мост соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Фото: Даня Глухов



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