Крайние дома улицы Цементная Слободка не попали в санитарную зону строительства Керченского моста. Их жители страдают от проводящихся рядом строительных работ.

Защитно-санитарная зона Керченского моста была определена в странную цифру — 286 метров. Не 300, не 250, а именно — 286. Журналисту КерчьИНФО не удалось найти нормативных документов, согласно которым рассчитывалась эта цифра. Но есть информация о том, что увеличение санитарно-защитной зоны буквально на десяток метров в несколько раз увеличила сумму расходов строителей на мероприятия

Так, в отведённую санитарную зону не попала многодетная семья, в которой четверо из пяти детей — малолетние. Эта семья «билась» с властями как могла за своё право жить, как все нормальные люди, а не на стройке. Но увы, их многочисленные письменные обращения не были услышаны. Руководство города в ответ пишет, что об отселении их дома и речи идти не может, так как они не попадают в зону защиты.

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А то, что ежедневно дети этой семьи дышат пылью, гарью и выхлопными газами от проезжающих мимо грузовиков и спецтехники, не могут уснуть ночами из-за шума, чиновников не интересует. Окрестности вокруг дома, где раньше гуляли дети, превратились в место стоянки для грузового транспорта. Детям негде гулять, нечем дышать, но керченским властям на это всё равно.

Постоянно проезжающие по этой улице перегруженные многотонные грузовики нарушают сон и спокойствие всех местных жителей, разрушают дороги и фасады домов.

«Гул стоит такой, что невозможно спать! Окна домов дребезжат! Щебень летит в стёкла», — рассказывает с возмущением жительница улицы Цементная Слободка Фомичёва Лариса Владимировна.

«Всё бы ничего… Только детей жалко», — добавляет местная жительница Крюкова Анна Николаевна.

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Жители улицы Цементная Слободка, дома которых не попали в санитарную зону отселения, обречены на ежедневные страдания. «Раньше жили бедно, скромно, но спокойно. Жили как нормальные люди на чистой аккуратной улице. А сейчас жить просто невыносимо. Кругом раскидан мусор, не работает ни один фонарь, грязище, дорога разбита», — говорит жительница улицы Лариса Владимировна.

Редакция KerchINFO.com надеется, что жалобы и постоянные обращения к властям жителей домов улицы Цементная слободка, не вошедших в санитарную зону, будут услышаны. И местные власти предпримут ряд мер по улучшению жилищных условий жителей этих улиц, в частности семьи с 5 детьми.

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