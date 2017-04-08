Строительство Керченского моста ночью

Керченский мост возводится и разрастается с невиданной скоростью. 7 тысяч мостостроителей самоотверженно трудятся на благо Родины.

Важно отметить, что стройка продолжается не только днём, но и ночью. Редакция предлагает вам ночные фотографии со строительства Керченского моста.

Напомним, на днях строители приступили к первому этапу бетонирования одной из двух мощных опор моста. Опоры, возводимые в Керченском проливе, будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой опоры — это 95 свай из толстостенной стальной трубы.

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Справка: Согласно плана, автодорожная часть Керченского моста будет введена в эксплуатация уже в декабре 2018 года, а железнодорожная ровно через год — в декабре 2019 года.

Керченский мост фото



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