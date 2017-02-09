Февральские морозы сковали льдом воды Керченского пролива. Однако это не повлияло на ход стройки века. Об этом сообщает пресс-служба моста.

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Сваи доставляли к технологическим мостам посредством барже-буксирных составов. В пик морозов толщина льда достигала 10 сантиметров. Как только на улице установилась «плюсовая» температура воздуха, льдины, оттаяв ушли в Черное море, не причинив вреда мосту.

Напомним, что на днях мостостроители приступили к сборке сводов арок Керченского моста. На стендах укрупнено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков.

Строительство Крымского моста ведется на 8 сухопутных и морских участках. Более чем на 50 % от проекта выполнены свайные работы: погружено свыше 3900 свай из более чем 7000. Готово 236 из 595 опор, еще более 150 опор находятся в работе. Ведется сборка пролетов: смонтировано около 21 тысячи из более чем 220 тысяч тонн металлоконструкций (без учета арочных пролетов). Продолжаются работы по устройству монолитной плиты автодорожной части моста. Бетонирование плиты на разных участках выполнено в объеме более 3000 кубометров. На стройплощадку доставлено 6,6 млн тонн материалов – инертных грузов и металлоконструкций. На объекте работает более 4 тысяч инженеров и рабочих, около 200 единиц техники и более 30 плавсредств.

Строительство Керченского моста новые фото

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