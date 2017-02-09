Строительство Керченского моста

Февральские морозы сковали льдом воды Керченского пролива. Однако это не повлияло на ход стройки века. Об этом сообщает пресс-служба моста.
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Сваи доставляли к технологическим мостам посредством барже-буксирных составов. В пик морозов толщина льда достигала 10 сантиметров. Как только на улице установилась «плюсовая» температура воздуха, льдины, оттаяв ушли в Черное море, не причинив вреда мосту.

Напомним, что на днях мостостроители приступили к сборке сводов арок Керченского моста. На стендах укрупнено почти 5,5 тысяч из 10 тысяч тонн блоков.

Строительство Крымского моста ведется на 8 сухопутных и морских участках. Более чем на 50 % от проекта выполнены свайные работы: погружено свыше 3900 свай из более чем 7000. Готово 236 из 595 опор, еще более 150 опор находятся в работе. Ведется сборка пролетов: смонтировано около 21 тысячи из более чем 220 тысяч тонн металлоконструкций (без учета арочных пролетов). Продолжаются работы по устройству монолитной плиты автодорожной части моста. Бетонирование плиты на разных участках выполнено в объеме более 3000 кубометров. На стройплощадку доставлено 6,6 млн тонн материалов – инертных грузов и металлоконструкций. На объекте работает более 4 тысяч инженеров и рабочих, около 200 единиц техники и более 30 плавсредств.

Строительство Керченского моста новые фото

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Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского мостаСтроительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
Строительство Керченского моста
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