Антициклон, ставший причиной значительного похолодания в Крыму и Краснодарском крае, не оказал влияния на ход строительства моста через Керченский пролив. На объекте ведется укрупнительная сборка пролетных строений моста, армирование ростверков опор, в специальных защитных шатрах — «тепляках» — идут работы по бетонированию плиты проезжей части.

На мелководье – вдоль Тузлинской косы, в протоке между косой и островом Тузла, а также у керченского берега – зафиксировано образование мягкого рыхлого льда (шуга), не представляющего опасности для работы в акватории. Согласно прогнозу крымских метеорологов, появление ледовых образований продолжится по северной части Керченского пролива и в Таманском заливе до вечера 31 января. Затем температура постепенно начнет повышаться, и уже днем 1 февраля в районе строительства потеплеет до плюс 4 градусов Цельсия.

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Минусовые температуры установились в регионе в конце прошлой недели. Пик непогоды пришелся на 30 января, когда температура воздуха опустилась ниже 10 градусов Цельсия, а температура воды в прибрежных зонах Керченского пролива – до 0 градусов Цельсия.

Керченский пролив отличается особыми гидрологическими и климатическими условиями. Комплексный анализ всех этих условий проводился в рамках многомесячный изысканий при проектировании моста через Керченский пролив. В рамках изысканий определены виды ледовых нагрузок по трассе мостового перехода – величина ледового поля, толщина, прочность льда. По результатам анализа проведены необходимые расчеты по определению нагрузок для опор на температурное расширение льда (в случае замерзания воды вокруг опор) и на приходящие из Азовского моря ледовые поля. Выполнено математическое моделирование ледовых процессов. Все эти данные учтены в проекте моста.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

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